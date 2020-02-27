Телеканал NewsOne отримав попередження від регулятора, фото: NewsOne

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Ракурс

Телеканал NewsOne отримав від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення попередження за поширення мови ворожнечі та штраф на суму 105 тис. 625,5 грн.

Підставою для цього стали слова ведучого Руслана Коцаби, які прозвучали в передачі «Я так думаю» 2 листопада 2019 року. Про це повідомляє прес-служба держрегулятора.

У Нацраді дійшли висновку, що Коцаба «неодноразово вдавався до маніпулювання фактами і поширював пропагандистські наративи», співзвучні з російською пропагандою.

Як приклад, держрегулятор наводить слова ведучого, котрий закликав президента України Володимира Зеленського «визначитися, чи він продовжує криваву вакханалію попередньої банди, чи все ж хоче увійти у підручники з новітньої історії України як миротворець».

Також у Нацраді наголошують, що під час цієї передачі, яка стосувалася подій Євромайдану та подальшої російської агресії, подавалася лише одна думка — про те, що Україна нібито сама розв’язала війну на Донбасі, й не подавалися інші позиції з цього питання, що порушувало права глядачів на об'єктивну інформацію.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Києві під час мітингу біля будівлі Нацради побилися противники та прихильники телеканалу NewsOne.