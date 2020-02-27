Телеканал NewsOne получил предупреждение от регулятора, фото: NewsOne

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Телеканал NewsOne получил от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупреждение за распространение языка вражды и штраф на сумму 105 тыс. 625,5 грн.

Основанием для этого стали слова ведущего Руслана Коцабы, которые прозвучали в передаче «Я так думаю» 2 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба госрегулятора.

В Нацсовете пришли к выводу, что Коцаба «неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы», созвучные с российской пропагандой.

В качестве примера, госрегулятор приводит слова ведущего, который призвал президента Украины Владимира Зеленского «определиться, или он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды, или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец».

Также в Нацсовете отмечают, что во время этой передачи, которая касалась событий Евромайдана и дальнейшей российской агрессии, подавалась только одна мысль — о том, что Украина якобы сама развязала войну на Донбассе, и не подавались другие позиции по этому вопросу, что нарушало права зрителей на объективную информацию.

Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве во время митинга возле здания Нацсовета подрались противники и сторонники телеканала NewsOne.