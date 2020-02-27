"Отставка" Хомчака: в Генштабе прокомментировали информацию об увольнении еще одного украинского топ-чиновника, фото — ОП

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В Генеральном штабе прокомментировали информацию о еще одной «отставке» украинского топ-чиновника.

Сегодня в СМИ сообщили о том, что Руслан Хомчак якобы написал рапорт на увольнение. Пресс-секретарь Хомчака Богдан Сенык сообщил, что это — информация, которая распространяется российскими «сливными бачками».

Она не соответствует действительности и является манипулятивной. Мы как правило, не комментируем российские вбросы, — рассказал Сенык «BBC News Украина».

В Украине информацию о возможной отставке Хомчака распространил в Facebook бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун. Он пояснил, что сделал такой вывод, анализируя совместный брифинг президента и Хомчака после обострения, которое произошло на Донбассе 18 февраля.

Президент Зеленский заявил, что это была провокация, а Хомчак — сознательные действия на захват нашей территории. Собственно с этого все и вытекает, — пояснил Ягун.

Хомчак возглавил Генштаб в мае 2019 года, заменив Виктора Муженко.

Информация об отставке Хомчака — очередная в феврале 2020 года, которая касается топ-чиновников. Ранее телеграм-каналы и СМИ, связанные с РФ, рассказывали об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки, министра иностранных дел Вадима Нестайко и премьер-министра Алексея Гончарука. Руководителя Кабмина «увольняли» вчера, отмечая, что ему на смену придет Сергей Тигипко.

Единственной подтвержденной информацию об изменениях на украинском политическом Олимпе стала ротация в Офисе президента, который вместо Андрея Богдана возглавил Андрей Ермак.