"Відставка" Хомчака: у Генштабі прокоментували інформацію про звільнення ще одного українського топ-посадовця, фото — ОП

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У Генеральному штабі прокоментували інформацію про ще одну «відставку» українського топ-посадовця.

Сьогодні в ЗМІ повідомили про те, що Руслан Хомчак начебто написав рапорт на звільнення. Прес-секретар Хомчака Богдан Сеник повідомив, що це — інформація, яка поширюється російськими «зливними бачками».

Вона не відповідає дійсності і є маніпулятивною. Ми як правило, не коментуємо російські вкидання, — розповів Сеник «BBC News Україна».

В Україні інформацію про можливу відставку Хомчака поширив у Facebook колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Він пояснив, що зробив такий висновок, аналізуючи спільний брифінг президента та Хомчака після загострення, яке сталося на Донбасі 18 лютого.

Президент Зеленський заявив, що це була провокація, а Хомчак — свідомі дії на захоплення нашої території. Власне з цього все і витікає, — пояснив Ягун.

Хомчак очолив Генштаб у травні 2019 року, замінивши Віктора Муженка.

Інформація про відставку Хомчака — чергова у лютому 2020 року, яка стосується топ-посадовців. Раніше телеграм-канали та ЗМІ, пов’язані із РФ, розповідали про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, міністра закордонних справ Вадима Нестайка і прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Керівника Кабміну «звільняли» учора, зазначаючи, що йому на зміну прийде Сергій Тігіпко.

Єдиною підтвердженою інформацію про зміни на українському політичному Олімпі стала ротація в Офісі президента, який замість Андрія Богдана очолив Андрій Єрмак.