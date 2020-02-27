Украинцы — чемпионы Европы-2020, фото — Фейсбук "Биатлон Украины"

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Сборная Украины выиграла золото в эстафете Чемпионата Европы 2020 года по биатлону. В белорусских Раубичах сегодня состоялась классическая смешанная эстафета в рамках Чемпионата Европы-2020.

В квартет сборной Украины вошли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украина до финиша боролась за победу с хозяевами и выиграла у Беларуси в этой дуэли после заключительной стрельбы. Ее на последнем огневом рубеже проводил за украинцев чемпион мира-2019 Пидручный. Дмитрий отстрелялся без промахов, а вот белорус Сергей Бочарников пошел на круг штрафа.

Пидручный без сопротивления соперников провел заключительные два километра эстафеты и финишировал первым с флагом Украины.

Хозяева же могли остаться даже без медали, поскольку их на последнем круге перегнали россияне и норвежцы. Впоследствии сборную Норвегии дисквалифицировали. Причиной стало то, что норвежский тренер столкнул с трассы Бочарникова. Таким образом спортсмены из Белоруссии поднялись на третью ступеньку подиума.

Сегодняшняя победа сборной Украины стала четвертой медалью в четырех гонках чемпионата Европы в Раубичах. Ранее Пидручный и Пидгрушная завоевали бронзу и серебро, а Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко добыли бронзу в сингл-миксте.

На прошлой неделе женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 года.