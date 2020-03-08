Число зараженных коронавирусом возросло до 106 тыс. лиц. Карта: google.com/maps

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Ракурс

Китайский коронавирус SARS-Cov-2 продолжает распространяться по миру.

По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксированы 106 тыс. 52 заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами болезни стали 3 тыс. 600 человек. Больше всего от эпидемии коронавируса пострадали КНР, Южная Корея, Италия и Иран. Об этом сообщает BNODesk в Telegram.

В Китайской Народной Республике сейчас зафиксированы 80 тыс. 695 случаев инфицирования и 3 тыс. 97 смертей. На территории Южной Кореи число инфицированных возросло до 7 тыс. 134 человек. В Италии коронавирусная инфекция была выявлена в организме 5 тыс. 883 человек, в Иране — 5 тыс. 823 человек. Во Франции 949 зараженных, в Германии заразились 800 человек.

Сегодня новые случаи инфицирования были зарегистрированы в Мексике, Коста-Рике, Вьетнаме, Индии, в американских штатах Вермонт и Флорида.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, из-за вспышки коронавируса SARS-Cov-2 в Италии правительство приняло решение закрыть на въезд и выезд 14 провинций. В ряде городов не будут работать школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты.