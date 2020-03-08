Число заражених коронавірусом зросло до 106 тис. осіб. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n134851-novyy-koronavirus-chyslo-zarajenyh-zroslo-do-106-tys-osib-karta.html

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 продовжує поширюватися світом.

Станом на ранок 8 березня в світі зафіксовано 106 тис. 52 зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Жертвами хвороби стали 3 тис. 600 осіб. Найбільше від епідемії коронавірусу постраждали КНР, Південна Корея, Італія та Іран. Про це повідомляє BNODesk у Telegram.

У Китайській Народній Республіці наразі зафіксовано 80 тис. 695 випадків інфікування та 3 тис. 97 смертей. На території Південної Кореї число інфікованих зросло до 7 тис. 134 осіб. У Італії коронавірусна інфекція була виявлена в організмі 5 тис. 883 осіб, в Ірані — 5 тис. 823 осіб. У Франції 949 заражених, у Німеччині інфікувалися 800 осіб.

Сьогодні нові випадки інфікування були зареєстровані в Мексиці, Коста-Ріці, В'єтнамі, Індії, американських штатах Вермонт та Флорида.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, через спалах коронавірусу SARS-Cov-2 в Італії уряд ухвалив рішення закрити на в’їзд і виїзд 14 провінцій. У низці міст не працюватимуть школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти.