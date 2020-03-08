Google присвятив свій новий дудл до 8 березня. Скірншот: «Гугл»

https://racurs.ua/ua/n134850-mijnarodnyy-jinochyy-den-google-prysvyatyv-sviy-novyy-dudl-jinkam-video.html

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Гугл (Google) сьогодні привітав жінок із Міжнародним жіночим днем. До 8 березня корпорація присвятила свій новий дудл (doodle).

Компанія випустила анімаційне відео, яке символічно демонструє, як змінювалися жінки протягом багатьох поколінь. У ролику показано, наскільки сьогоднішнє свято для них важливе.

Зазначається, що паперова багатошарова анімація була проілюстрована в Осло (Норвегія) та Лондоні (Велика Британія) та анімована в Цюріху (Швейцарія).

Вона представляє історію цього важливого свята та те значення, яке воно має для жінок усіх поколінь, — пояснили у Google.

Нагадаємо, 14 лютого компанія «Гугл» привітала закоханих зі святом — створила анімацію, яка розповіла історію кохання інопланетян, які наразі не можуть перебувати поруч.