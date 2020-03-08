Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Google присвятив свій новий дудл до 8 березня. Скірншот: «Гугл»

Міжнародний жіночий день: Google присвятив свій новий дудл жінкам (ВІДЕО)

8 бер 2020, 09:08
999

Гугл (Google) сьогодні привітав жінок із Міжнародним жіночим днем. До 8 березня корпорація присвятила свій новий дудл (doodle).

Компанія випустила анімаційне відео, яке символічно демонструє, як змінювалися жінки протягом багатьох поколінь. У ролику показано, наскільки сьогоднішнє свято для них важливе.

Зазначається, що паперова багатошарова анімація була проілюстрована в Осло (Норвегія) та Лондоні (Велика Британія) та анімована в Цюріху (Швейцарія).

Вона представляє історію цього важливого свята та те значення, яке воно має для жінок усіх поколінь, — пояснили у Google.

Нагадаємо, 14 лютого компанія «Гугл» привітала закоханих зі святом — створила анімацію, яка розповіла історію кохання інопланетян, які наразі не можуть перебувати поруч.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше