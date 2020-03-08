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Ракурс
Google посвятил свой новый дудл к 8 марта. Скирншот «Гугл»

Международный женский день: Google посвятил свой новый дудл женщинам (ВИДЕО)

8 мар 2020, 09:08
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Гугл (Google) сегодня поздравил женщин с Международным женским днем. К 8 марта корпорация посвятила свой новый дудл (doodle).

Компания выпустила анимационное видео, которое символически демонстрирует, как менялись женщины на протяжении многих поколений. В ролике показано, насколько сегодняшний праздник для них важен.

Отмечается, что бумажная многослойная анимация была проиллюстрирована в Осло (Норвегия) и Лондоне (Великобритания) и анимированная в Цюрихе (Швейцария).

Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений, — пояснили в Google.

Напомним, 14 февраля компания «Гугл» поздравила влюбленных с праздником — создала анимацию, которая рассказала историю любви инопланетян, которые пока не могут находиться рядом.

Источник: Ракурс


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