Google посвятил свой новый дудл к 8 марта. Скирншот «Гугл»

https://racurs.ua/n134850-mejdunarodnyy-jenskiy-den-google-posvyatil-svoy-novyy-dudl-jenschinam-video.html

Ракурс

Гугл (Google) сегодня поздравил женщин с Международным женским днем. К 8 марта корпорация посвятила свой новый дудл (doodle).

Компания выпустила анимационное видео, которое символически демонстрирует, как менялись женщины на протяжении многих поколений. В ролике показано, насколько сегодняшний праздник для них важен.

Отмечается, что бумажная многослойная анимация была проиллюстрирована в Осло (Норвегия) и Лондоне (Великобритания) и анимированная в Цюрихе (Швейцария).

Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений, — пояснили в Google.

Напомним, 14 февраля компания «Гугл» поздравила влюбленных с праздником — создала анимацию, которая рассказала историю любви инопланетян, которые пока не могут находиться рядом.