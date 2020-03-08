Кредит МВФ для Украины откладывается из-за смены правительства. Фото: AP

https://racurs.ua/n134849-peregovory-ukrainy-i-mvf-zatyagivautsya-iz-za-smeny-pravitelstva-bloomberg.html

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Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи со сменой правительства.

Инвесторов устраивало правительство Алексея Гончарука. Западные партнеры также поддерживали уже уволенного генерального прокурора Руслана Рябошапку. В МВФ сейчас опасаются, что украинские олигархи могут усилить влияние на новое правительство Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что переговоры между сторонами могут затянуться. Существует вероятность, что кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долл. задержится на месяцы.

Напомним, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет проводить размеренную фискальную политику и продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также с другими кредиторами Украины.

В феврале в МВФ заявляли, что команда специалистов фонда во время визита в Киев достигла прогресса в процессе переговоров по законодательным инициативам, которые направлены на поддержание роста и обеспечение стабильности.