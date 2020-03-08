Кредит МВФ для України відкладається через зміну уряду. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n134849-peregovory-ukrayiny-ta-mvf-zatyaguutsya-cherez-zminu-uryadu-bloomberg.html

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Переговори України та Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту затягуються у зв’язку зі зміною уряду.

Інвесторів влаштовував уряд Олексія Гончарука. Західні партнери також підтримували вже звільненого генерального прокурора Руслана Рябошапку. У МВФ наразі побоюються, що українські олігархи можуть посилити вплив на новий уряд Дениса Шмигаля. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що через це переговори між сторонами можуть затягнутися. Існує ймовірність, що кредит від МВФ для України у сумі 5,5 млрд дол. затримається на місяці.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд буде проводити розмірену фіскальну політику і продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а також з іншими кредиторами України.

У лютому в МВФ заявляли, що команда фахівців Фонду під час візиту до Києва досягла прогресу в процесі переговорів щодо законодавчих ініціатив, які спрямовані на підтримку зростання та забезпечення стабільності.