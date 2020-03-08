Перші зараження зафіксували в Болгарії та Молдові. Карта: Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134848-kytayskyy-koronavirus-pershi-zarajennya-zafiksuvaly-v-bolgariyi-ta-moldovi-v-italiyi-zakryly.html

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Коронавірусна інфекція COVID-19 уперше була зафіксована в Болгарії.

Наразі відомо, що на території країни інфекцію виявили у двох осіб. Таку інформацію на брифінгу озвучив начальник національного оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса при уряді Болгарії Венцислав Матафчийски, повідомляє «Болгарське телеграфне агентство».

За інформацією BNODesk у Telegram, вперше китайський коронавірус виявили у Молдові. Також інфекцію вперше зафіксували у американських штатах Канзас, Вірджинія, Міссурі.

Через спалах коронавірусу SARS-Cov-2 в Італії уряд ухвалив рішення закрити на в’їзд і виїзд 14 провінцій. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте підписав указ про блокування наступних регіонів та міст: Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П’яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро, Урбіно, Алессандрія, Асті, Новара, Вербано, Кузіо, Оссола, Верчеллі, Падуа, Тревізо. Тут не працюватимуть школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри будуть закриті з понеділка до п’ятниці.

В Італії вже захворіли 5 тис. 883 особи, померли 233 особи.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила направити до України експертів, які допоможуть боротися з поширенням коронавірусної інфекції. Місія ВООЗ до Україні буде спрямована вже найближчими днями.