Коронавірус: ВООЗ направляє до України місію

Коронавірус. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n134842-koronavirus-vooz-napravlyaie-do-ukrayiny-misiu.html

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Коронавірус поширюється по Європі, а також зафіксований в Україні. У зв’язку з цим, Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила направити до України експертів, які допоможуть боротися з поширенням інфекції.

Місія ВООЗ до Україні буде спрямована вже найближчими днями. Про це повідомляє прес-служба Європейського регіонального бюро ВООЗ.

В рамках заходів щодо забезпечення готовності і реагування на коронавірус місії ВООЗ також будуть направлені до Чорногорії та Азербайджану.

Раніше в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузин заявляв, що до України повинні прибути дві місії ВООЗ, які нададуть допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Експерти ВООЗ дотримуються точки зору, що не варто очікувати зникнення коронавірусу з приходом тепла. Керівник програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан вважає, що вірус зможе поширюватися і в теплу пору року.