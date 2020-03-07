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У Китаї обвалився готель. Фото: ONLINE.UA

У Китаї обвалився готель, у якому знаходилися люди на коронавірусному карантині: 70 осіб опинилися під завалами (ВІДЕО)

7 бер 2020, 18:15
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Коронавірус смертельно небезпечний, але не менш небезпечні для життя ненадійні об'єкти нерухомості. У китайському місті Цюаньчжоу, розташованому в китайській провінції Фуцзянь, обвалився готель, у якому знаходилися на карантині люди, які контактували із зараженими коронавірусом особами.

Про інцидент повідомляє Reuters.

За попередніми даними, під завалами знаходиться близько 70 осіб.

Із-під завалів поки що вдалося дістати 32 постраждалих.

Достовірно невідомо, скільки саме людей залишається під завалами.

За деякими даними, в цьому готелі також були заражені коронавірусом постояльці.


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