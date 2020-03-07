У Китаї обвалився готель, у якому знаходилися люди на коронавірусному карантині: 70 осіб опинилися під завалами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134841-u-kytayi-obvalyvsya-gotel-u-yakomu-znahodylysya-ludy-na-koronavirusnomu-karantyni-70-osib.htmlРакурс
Коронавірус смертельно небезпечний, але не менш небезпечні для життя ненадійні об'єкти нерухомості. У китайському місті Цюаньчжоу, розташованому в китайській провінції Фуцзянь, обвалився готель, у якому знаходилися на карантині люди, які контактували із зараженими коронавірусом особами.
Про інцидент повідомляє Reuters.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SVpic.twitter.com/L2ADWCrXr9— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020
За попередніми даними, під завалами знаходиться близько 70 осіб.
Із-під завалів поки що вдалося дістати 32 постраждалих.
Достовірно невідомо, скільки саме людей залишається під завалами.
За деякими даними, в цьому готелі також були заражені коронавірусом постояльці.