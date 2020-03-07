У Китаї обвалився готель. Фото: ONLINE.UA

https://racurs.ua/ua/n134841-u-kytayi-obvalyvsya-gotel-u-yakomu-znahodylysya-ludy-na-koronavirusnomu-karantyni-70-osib.html

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Коронавірус смертельно небезпечний, але не менш небезпечні для життя ненадійні об'єкти нерухомості. У китайському місті Цюаньчжоу, розташованому в китайській провінції Фуцзянь, обвалився готель, у якому знаходилися на карантині люди, які контактували із зараженими коронавірусом особами.

Про інцидент повідомляє Reuters.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SVpic.twitter.com/L2ADWCrXr9 — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

За попередніми даними, під завалами знаходиться близько 70 осіб.

Із-під завалів поки що вдалося дістати 32 постраждалих.

Достовірно невідомо, скільки саме людей залишається під завалами.

За деякими даними, в цьому готелі також були заражені коронавірусом постояльці.