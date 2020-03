Коронавірус смертельно небезпечний, але не менш небезпечні для життя ненадійні об'єкти нерухомості. У китайському місті Цюаньчжоу, розташованому в китайській провінції Фуцзянь, обвалився готель, у якому знаходилися на карантині люди, які контактували із зараженими коронавірусом особами.

Про інцидент повідомляє Reuters.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SVpic.twitter.com/L2ADWCrXr9