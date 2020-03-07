В Китае рухнул отель. Фото: ONLINE.UA

https://racurs.ua/n134841-v-kitae-ruhnul-otel-v-kotorom-nahodilis-ludi-na-koronavirusnom-karantine-70-chelovek-okazalis.html

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Коронавирус смертельно опасен, но не менее опасны для жизни ненадежные объекты недвижимости. В китайском городе Цюаньчжоу, расположенном в китайской провинции Фуцзянь, обрушился отель, в котором находились на карантине люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом лицами.

Об инциденте сообщает Reuters.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SVpic.twitter.com/L2ADWCrXr9 — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

По предварительным данным, под завалами находится около 70 человек.

Из-под завалов пока удалось достать 32 пострадавших.

Достоверно неизвестно, сколько именно людей остается под завалами.

По некоторым данным, в рухнувшем отеле также были и зараженные коронавирусом постояльцы.