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Ракурс
В Китае рухнул отель. Фото: ONLINE.UA

В Китае рухнул отель, в котором находились люди на коронавирусном карантине: 70 человек оказались под завалами (ВИДЕО)

7 мар 2020, 18:15
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Коронавирус смертельно опасен, но не менее опасны для жизни ненадежные объекты недвижимости. В китайском городе Цюаньчжоу, расположенном в китайской провинции Фуцзянь, обрушился отель, в котором находились на карантине люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом лицами.

Об инциденте сообщает Reuters.

По предварительным данным, под завалами находится около 70 человек.

Из-под завалов пока удалось достать 32 пострадавших.

Достоверно неизвестно, сколько именно людей остается под завалами.

По некоторым данным, в рухнувшем отеле также были и зараженные коронавирусом постояльцы.


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