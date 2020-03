Коронавирус смертельно опасен, но не менее опасны для жизни ненадежные объекты недвижимости. В китайском городе Цюаньчжоу, расположенном в китайской провинции Фуцзянь, обрушился отель, в котором находились на карантине люди, контактировавшие с зараженными коронавирусом лицами.

Об инциденте сообщает Reuters.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SVpic.twitter.com/L2ADWCrXr9