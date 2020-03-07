Коронавирус: ВОЗ отправляет миссию в Украину

Коронавирус. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n134842-koronavirus-voz-otpravlyaet-missiu-v-ukrainu.html

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Коронавирус распространяется по Европе, а также зафиксирован в Украине. В связи с этим, Всемирная организация здравоохранения решила направить в Украину экспертов, которые помогут бороться с распространением инфекции.

Миссия ВОЗ в Украину будет направлена уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

В рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на коронавирус миссии ВОЗ также будут отправлены в Черногорию и Азербайджан.

Ранее и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявлял, что в Украину должны прибыть две миссии ВОЗ, которые окажут помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Эксперты ВОЗ придерживаются точки зрения, что не стоит ожидать исчезновения коронавируса с приходом тепла. Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что вирус сможет распространяться и в теплое время года.