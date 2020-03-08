У Дніпрі тимчасово закрили аеропорт. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134854-u-dnipri-tymchasovo-zakryly-aeroport-cherez-znaydeni-bomby.html

Ракурс

У Дніпрі призупинили роботу міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Таке рішення було ухвалене після того, як на території летовища виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Вчора ДСНС отримало повідомлення про те, що на території відомчої заправочної станції аеропорту під час проведення земельних робіт виявили застарілі боєприпаси. Про це 8 березня повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

На території аеропорту знайшли дві авіабомби SC-10. Сапери ДСНС сьогодні о 9.30 продовжили роботу по вилученню цих боєприпасів. На місці події працюють 10 осіб, залучені три одиниці техніки.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що робота аеропорту тимчасово призупинена приблизно до 18.00.

Нагадаємо, у лютому поблизу Станиці Луганської українські сапери під час робіт із розмінування виявили термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Даний боєприпас не виробляється в Україні і знаходиться на озброєнні тільки в армії РФ.