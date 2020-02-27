В Жмеринке пытались сорвать сессию горсовета. Фото: Жмеринська газета

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Столкновения в Жмеринке (Винницкая область) произошли в четверг, 27 февраля. На заседание Жмеринского городского совета пытались переправиться неизвестные лица в масках.

Они разбили входную дверь и пытались прорваться к месту проведения пленарного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, в здание горсовета ворвались около 20 человек. Их начали останавливать полицейские, которые несли службу в горсовете. Нападающие бросали камни и дымовые шашки, побили часть мебели в здании.

В результате столкновений полицейские задержали 11 нападавших. Их доставили в отделение полиции, чтобы допросить и установить причины нападения.

Также в результате столкновений пострадали как нападавшие, так и сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о восьми пострадавших полицейских и четверых нападающих.

Сейчас правоохранители определяют правовую квалификацию произошедшего. На месте работают полицейские.

Несмотря на инцидент, заседание горсовета продолжилось. Один из источников в городском совете предполагает, что нападение могло произойти из-за того, что депутаты планировали лишить полномочий исполняющего обязанности городского главы, секретаря горсовета Юрия Светлака.

Местные СМИ опубликовали фото с места происшествия, где видно, что на нападавших надета одежда с надписью «дружины».

Напомним, ранее в Виннице на акции протеста возле облэнерго произошла стычка с полицией. Конфликт возник между активистами «Национальных дружин», которые проводили митинг под стенами «Винницаоблэнерго», и полицией.