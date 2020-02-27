У Жмеринці намагалися зірвати сесію міськради. Фото: Жмеринська газета

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Зіткнення в Жмеринці (Вінницька область) відбулися у четвер, 27 лютого. На засідання Жмеринської міської ради намагалися потрапити невідомі особи в масках.

Вони розбили вхідні двері та намагалися прорватися до місця проведення пленарного засідання. Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, в будівлю міськради увірвалися близько 20 осіб. Їх почали зупиняти поліцейські, які несли службу в міськраді. Нападники кидали каміння та димові шашки, побили частину меблів в будівлі.

Внаслідок зіткнень поліцейські затримали 11 нападників. Їх доставили у відділення поліції, щоб допитати та встановити причини нападу.

Також внаслідок зіткнень постраждали як нападники, так і співробітники правоохоронних органів. Повідомляється про вісім постраждалих поліцейських та чотирьох нападників.

Зараз правоохоронці визначають правову кваліфікацію події. На місці працюють поліцейські.

Попри інцидент, засідання міськради продовжилося. Одне з джерел в міській раді вважає, що напад міг статися через те, що депутати планували позбавити повноважень виконуючого обов’язки міського голови, секретаря міськради Юрія Світлакова.

Місцеві ЗМІ опублікували фото з місця події, де видно, що на нападниках одяг з написом «дружини».

Нагадаємо, раніше у Вінниці на акції протесту біля обленерго відбулася сутичка з поліцією. Конфлікт виник між активістами «Національних дружин», які проводили мітинг під стінами «Вінницяобленерго», і поліцією.