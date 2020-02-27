Определены лауреаты Шевченковской премии 2020 года, фото: «Суспільне.UA»

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Ракурс

Лауреаты национальной премии имени Тараса Шевченко 2020 года определены.

По словам председателя комитета премии Юрия Макарова, все лауреаты энергетические, современные и новаторские, «отвечают видению Тараса Шевченко как брендообразующего фактора». Об этом сообщает «Суспільне.UA».

В номинации «Литература» сразу два победителя, аналогичный прецедент был и в прошлом году. Это Марианна Кияновская с книгой стихов «Бабий Яр. Голосами», своеобразными монологами жертв и свидетелей трагедии в Бабьем Яру, и Тарас Прохасько со сборником эссе «Да, но…», в котором поднимается тема важности ощущений.

В номинации «Публицистика, журналистика» премию получает военная корреспондентка Евгения Подобная за книгу «Девушки срезают волосы», которая содержит воспоминания 25 женщин — участниц российско-украинской войны в 2014—2018 годах.

В номинации «Музыкальное искусство» лауреатом стал известный украинский музыкальный коллектив «ДахаБраха» за альбом 2016 года «Путь».

В номинации «Визуальные искусства» победителем стал художественный проект Александра Гляделова «Карусель», соединяющий в единое полотно (круг) фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах.

В категории «Театральное искусство» победила созданная в 2015 году Владом Троицким, Романом Григоривым и Ильей Разумейко опера-реквием «Иов».

Макаров отметил, что в этом году не будут вручать премию в категории «Киноискусство», поскольку, по мнению комитета премии, выдвинутые претенденты «не соответствуют по масштабу сути премии».

Напомним, в прошлом году лауреатом Шевченковской премии стала известная украинская писательница и публицист Оксана Забужко.