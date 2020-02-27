Визначено лауреатів Шевченківської премії 2020 року, фото: «Суспільне.UA»

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Ракурс

Лауреатів цьогорічної національної премії імені Тараса Шевченка обрано.

За словами голови комітету премії Юрія Макарова, усі цьогорічні лауреати енергетичні, сучасні та новаторські, «відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора». Про це повідомляє «Суспільне.UA».

У номінації «Література» відразу два переможці, аналогічний прецеденту був і торік. Це Маріанна Кіяновська з книгою поезій «Бабин Яр. Голосами», своєрідними монологами жертв та свідків трагедії в Бабиному Яру, та Тарас Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але…», у якій піднімається тема важливості відчуттів.

У номінації «Публіцистика, журналістика» премію отримує воєнна кореспондентка Євгенія Подобна за книгу «Дівчата зрізають коси», котра містить спогади 25 жінок — учасниць російсько-українській війні у 2014−2018 роках.

У номінації «Музичне мистецтво» цьогорічним лауреатом став відомий український музичний гурт «ДахаБраха» за альбом 2016 року «Шлях».

У номінації «Візуальні мистецтва» переможцем став мистецький проект Олександра Глядєлова «Карусель», котрий поєднує в єдине полотно (коло) фотографії, зроблені в різний час і за різних обставин.

В категорії «Театральне мистецтво» перемогла створена у 2015 році Владом Троїцьким, Романом Григорівим та Іллею Разумейком опера-реквієм «Йов».

Макаров зазначив, що цього року не вручатимуть премію у категорії «Кіномистецтво», оскільки, на думку комітету премії, висунуті претенденти «не відповідають за масштабом суті премії».

Нагадаємо, торік лауреатом Шевченківської премії стала відома українська письменниця та публіцистка Оксана Забужко.