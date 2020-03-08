Акція феміністок у Бішкеку. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n134855-u-kyrgyzstani-nevidomi-pobyly-jinok-na-marshi-z-nagody-8-bereznya-video.html

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Міжнародний жіночий день у Киргизстані був затьмарений розгоном учасниць жіночого маршу, який проводився в Бішкеку.

Щорічний мирний мітинг почався на площі Перемоги близько полудня. На учасників маршу згодом напали невідомі чоловіки в ковпаках і масках. Вони почали бити жінок та дітей. У ситуацію втрутилися правоохоронці. Про це 8 березня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на киргизьке інформаційне агентство «Апрель».

Після втручання правоохоронців невідомі розбіглися. Силовики чомусь не стали переслідувати нападників, а почали затримувати активісток. Учасниць маршу посадили в поліцейські автобуси. Загалом затримали близько двох десятків жінок, усіх доставили в місцевий відділок.

У Головному управлінні внутрішніх справ Бішкека не коментували інцидент.

Нагадаємо, 2 березня у Кишиневі ветерани війни в Придністров’ї влаштували штурм будівлі уряду Молдови. Учасники акції протесту незадоволені, що чинна влада сповідує проросійський курс країни.