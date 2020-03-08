Нових заражень коронавірусом в Україні не виявили. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні станом на сьогодні лише одна особа заражена китайським коронавірусом.

Не знайшли підтвердження решта 20 підозр. Вчора протягом дня до Центру громадського здоров’я надійшло одне повідомлення про підозру на коронавірус у Чернівецькій області. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок 8 березня у вірусологічній референс-лабораторії ЦГЗ досліджено 20 доправлених зразків матеріалів, зокрема 6 відібраних від осіб з підозрою на Covid-19 і 14 від контактних, позитивних на Covid-19 не виявлено, — зазначили у відомстві.

У МОЗ відзначили, що з початку року до Центру надійшло 38 повідомлень про підозру на Covid-19 й було виявлено один позитивний результат.

Як повідомляє BNODesk у Telegram, станом на 8 березня 2020 року було зареєстровано 106 тис. 350 випадків захворювання на SARS-CoV-2, з них 3 тис. 600 закінчилися смертю.

Нагадаємо, 7 березня Чернівецька обласна державна адміністрація повідомила, що у шістьох із семи госпіталізованих українців у Чернівцях не підтвердився коронавірус.