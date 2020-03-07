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Коронавирус в Черновцах. Фото: Ракурс

Коронавирус в Черновцах: стали известны результаты тестов у шести госпитализированных

7 мар 2020, 22:02
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Коронавирус у шести из семи госпитализированных украинцев в Черновцах не подтвердился. Об этом свидетельствуют результаты тестов на заражение SARS-CoV-2.

О результатах анализов сообщила пресс-служба Черновицкой гособладминистрации в Facebook.

Тесты проводились вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты были получены сегодня, 7 марта.

Также сообщается, что коронавирус не был подтвержден у лиц, которые контактировали с госпитализированными пациентами.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня Черновицкая гособладминистрация сообщила о госпитализации еще одного человека с подозрением на коронавирус, который недавно возвратился в Украину из страны, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в Черновицкой области было госпитализировано с подозрением на коронавирус семь человек, у шести из которых SARS-CoV-2 не обнаружен.

Источник: Ракурс


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