В Украине на коронавирус проверили еще 16 человек. Фото: EPA-EFE

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Коронавирус в Украине официально зарегистрирован у одного человека. Еще 20 украинцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, которые отправили в лабораторию.

В лаборатории проверили уже 16 образцов. Все они показали отрицательный результат, инфицирование коронавирусом не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Анализы еще четверых человек проверяются, результаты будут готовы в скором времени. Из этих 20 человек 14 были контактными лицами, которые общались с инфицированными. Еще у шестерых было подозрение на коронавирус из-за схожих симптомов болезни.

Всего с начала года в лабораторию Центра общественного здоровья поступило 37 сообщений с подозрением на коронавирус, но только один из них подтвердился. Так, четыре из них поступили 6 марта — в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

В Минздраве добавили, что по состоянию на утро 7 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 закончились смертью. В то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксированы 21 тыс. 373 случая. В Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, на лайнере Grand Princess, где был зафиксирован 21 случай заболевания, находятся 49 украинцев.