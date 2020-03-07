На лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев. Фото: New York Post

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Китайский коронавирус обнаружен еще на одном пассажирском лайнере. Grand Princess, на котором ранее зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом, сейчас стоит на рейде у берегов Калифорнии.

На борту судна находятся 3,5 тыс. человек — граждане 54 стран мира, в том числе 49 украинцев. Об этом сообщил Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

По словам Погорельцева, сейчас консульство выясняет, есть ли среди инфицированных граждане Украины. Он добавил, что властями штата Калифорния было принято решение проверить всех пассажиров лайнера на COVID-19, ведь житель Калифорнии, которые недавно умер от коронавируса, отдыхай на этом судне. Так как Grand Princess закрыт на карантин, тесты на коронавирус доставлялись с помощью вертолета.

Отметим, среди тех, кто находится на борту, 1,1 тыс. — члены экипажа и 2,4 тыс. — пассажиры.

Напомним, инфицирование новым коронавирусом обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии. Всего в мире по состоянию на 7 марта насчитывается 102 тыс. инфицированных коронавирусом.