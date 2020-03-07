Маск отправил корабль Dragon на МКС. Фото: Wikimedia

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Ракурс

Компания SpaceX (Спейс Икс) отправила на Международную космическую станцию ракету-носитель Falcon 9. Запуск ракеты состоялся 7 марта в 6.50 утра по киевскому времени.

Ракета отправила в последний полет по коммерческой программе снабжения (CRS) Международной космической станции корабль Dragon. Далее, до 2024 года, SpaceX будет доставлять грузы на МКС по программе CRS 2 — при помощи пилотируемой версии Dragon. Позже ракета вывела корабль на орбиту, где Dragon отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет. Об этом сообщает NASA.

Старт состоялся с пускового стола № 40 космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США. В это время там была почти полночь.

Dragon 9 марта должен будет состыковаться с Международной космической станцией. Он доставит груз для экипажа станции, в том числе, научное снаряжение, которое планируется установить снаружи МКС во время выхода в открытый космос этой весной.

Космический корабль присоединится к трем другим, которые сейчас находятся на МКС. Drаgоn пробудет на станции около месяца, после чего отправится на Землю с результатами экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

Как сообщалось, SpaceX будет доставлять на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon. Уже есть подписанное соглашение с компанией космического туризма Space Adventures. Документ предусматривает, что до четырех туристов смогут осуществлять полеты на орбиту продолжительностью до пяти суток. Первый полет может состояться в начале 2021 года.