Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами. Фото: Кабмин

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Зарплаты шахтерам частично погасили. Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам.

Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

В частности, часть суммы поступила на счета Первомайского шахтоуправления. В эфире программы шахтеры подтвердили, что им выплатили зарплату за январь и часть февраля, однако еще не закрыты до конца зарплаты за предыдущие месяцы работы.

Правительство продолжает работать для полной ликвидации задолженности по зарплатам сотрудникам государственных шахт. Сумма долга составляла более 1 млрд грн.

Премьер также заявил, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытия шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Шмыгаль также отметил, что государство не будет закрывать шахты до тех пор, пока не найдет альтернативную работу для сотрудников угольных предприятий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что он недоволен ситуацией с постоянными долгами зарплат шахтерам и делами в угольной отрасли.