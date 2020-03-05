Зарплата шахтерам. Иллюстрация: Борис Окороков. Шахтеры после смены. 1963

https://racurs.ua/2571-shahteram-zaplatyat-za-schet-pensionerov.html

Ракурс

Алла ЕРЕМЕНКО

Президент демонстрирует креатив: в новоназначенном Кабмине нет министра энергетики. Оржеля пока не заменил уже имеющий опыт министра Плачков, которого сватают на эту должность. Торгуются? Зеленский констатировал, что уже отставленное правительство Гончарука не проиндексировало пенсии 11 млн граждан — нечем, иначе не получилось бы выплатить зарплаты шахтерам.

На что один из народных избранников, Шуфрич, отреагировал эмоционально: «1630 грн (средняя пенсия) — это приговор власти». Хотя президент заявил, что «на этой неделе шахтерам погасят 650 млн грн (задолженность по зарплатам)».

Но где новое правительство возьмет такие средства, если Пенсионный фонд — бездонная дыра? Из неиндексированных пенсий? Посмотрим. Не настолько же президент неосмотрительный, чтобы разбрасываться такими обещаниями.

Напомним, Владимир Зеленский 25 февраля публично потребовал «защитить» уголь Украины и предложил оставить без зарплаты весь Кабмин, если правительство не выплатит шахтерам долги по зарплатам в течение двух месяцев. А Минэнергоэкологии намерено оставить только четыре рентабельные госшахты из оставшихся 32… На это 4 марта Зеленский сказал, что шахты будут закрыты только тогда, когда все угольщики будут обучены новым профессиям и трудоустроены: «Закрытие шахт не означает закрытие вопроса».

Интересно, пока не станет известно, что новое правительство уже справилось (или нет) с задачей рассчитаться с шахтерами до конца недели, а не за март-апрель, как говорилось прежде, то членам и этого Кабмина также не будут выплачивать зарплату, как предлагал президент?

«Шутку» президента о невыплате зарплат Кабмину все смогут оценить (прежде всего шахтеры) вскоре. Хотя, если шахтерам задолжали за 8‒9 месяцев, логичен вопрос: у кого отнимут, чтобы погасить хотя бы часть задолженности по зарплатам шахтерам?