Зарплата шахтарям. Фото: Ілюстрація: Борис Окороков. Шахтарі після зміни. 1963

https://racurs.ua/ua/2571-shahtaryam-zaplatyat-za-kosht-pensioneriv.html

Ракурс

Алла ЄРЬОМЕНКО

Президент демонструє креатив: в новопризначеному Кабміні немає міністра енергетики. Оржеля поки не замінив Плачков, який вже має досвід міністра і якого сватають на цю посаду. Торгуються? Зеленський констатував, що вже відставлений уряд Гончарука не проіндексував пенсії 11 млн громадян — немає чим, інакше не вийшло б виплатити зарплати шахтарям.

На що один з народних обранців, Шуфрич, відреагував емоційно: «1630 грн (середня пенсія) — це вирок владі». Хоча президент заявив, що «цього тижня шахтарям погасять 650 млн грн (заборгованість по зарплатах)».

Але де новий уряд візьме такі кошти, якщо Пенсійний фонд — бездонна діра? З неіндексованих пенсій? Подивимося. Не настільки ж президент необачний, щоб розкидатися такими обіцянками.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 25 лютого публічно доручив «захистити» вугілля України і запропонував залишити без зарплати весь Кабмін, якщо уряд не виплатить шахтарям борги по зарплатах протягом двох місяців. А Міненергоекології має намір залишити лише чотири рентабельні держшахти з 32, які ще працюють... На це 4 березня Зеленський сказав, що шахти будуть закриті тільки тоді, коли всі вугільники будуть навчені нових професій і працевлаштовані: «Закриття шахт не означає закриття питання».

Цікаво, поки не стане відомо, що новий уряд вже впорався (чи ні) із завданням розрахуватися з шахтарями до кінця тижня, а не за березень-квітень, як говорилося раніше, то членам і цього Кабміну також не виплачуватимуть зарплату, як пропонував президент?

«Жарт» президента про невиплату зарплат Кабміну всі зможуть оцінити (насамперед шахтарі) незабаром. Хоча, якщо шахтарям заборгували за 8‒9 місяців, логічним є запитання: у кого заберуть, щоби погасити хоча б частину заборгованості по зарплатах шахтарям?