Избивавший свою жену мужчина напал на сотрудницу полиции в Киеве. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Нападение на сотрудницу полиции произошло на территории Киева в маршрутке Киев — Бровары. Неизвестный мужчина сначала пытался оказать знаки внимания девушке, а когда она отказала, решил ее ударить и попытался украсть ее сумку.

Инцидент произошел, когда девушка возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где прошли праздничные мероприятия к Международному женскому дню. В маршрутке рядом с ней сел мужчина, который вел себя грубо и навязчиво. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Девушка попросила «ухажера» не цепляться, а после пересела на другое место. После этого мужчина изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали помощь.

На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области с жалобами на свою бывшую жену, которая якобы систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности. Позже оказалось, что он сам поднимал на них руку, а его обвинения необоснованные.

За разбойное нападение на работника полиции Киевской области столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военную.