Чоловік, який бив свою дружину, напав на співробітницю поліції в Києві. Фото: Нацполіція

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Напад на співробітницю поліції відбувся на території Києва в маршрутці Київ — Бровари. Невідомий чоловік спочатку намагався залицятися до дівчини, а коли вона відмовила, вирішив її вдарити та спробував вкрасти її сумку.

Інцидент стався, коли дівчина поверталася з Головного управління поліції в Київській області, де пройшли святкові заходи до Міжнародного жіночого дня. У маршрутці поруч з нею сів чоловік, який поводив себе грубо та нав’язливо. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Дівчина попросила «залицяльника» не чіплятися, а після пересіла на інше місце. Після цього чоловік щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку та на зупинці намагався втекти. Проте небайдужі пасажири його затримали, а жінці, у якої була носова кровотеча, надали допомогу.

На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника. Ним виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області зі скаргами на свою колишню дружину, яка нібито систематично разом з сином його б’ють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності. Пізніше виявилося, що він сам піднімав на них руку, а його звинувачення необгрунтовані.

За розбійний напад на працівника поліції Київської області столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військову.