Найкращий зодіак полярників на фоні гір. Фото: Полярники і полярниці

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В Антарктиді українські полярники розповіли, на яких човнах вони плавають для дослідження місцевості. Човни — це найефективніший транспортний засіб для виїздів на відстань до 20 км.

У полярників не один і навіть не два види човнів, а відразу чотири. І кожен такий човен хороший зі своїх причин. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Полярники і полярниці».

Полярники використовують човни Dingo і тендер — з надувними бортами і плоским дном, Zodiac — з надувними бортами та v-подібним кілем, а також вітрильне судно швертбот, яке через невміння ходити під вітрилом обладнали веслами і тепер називають драккар, як судна вікінгів.

Найкраще для наших умов (а це хвилі, лід, іноді багато-багато льоду, великі відстані) підходять зодіаки. Назву вони отримали, як і ксерокс, від компанії, яка їх виготовляла та зробила популярними. Завдяки жорсткому кілю на них можна продавлювати тонкий сантиметровий лід чи розпихувати лід побільше. Там, де човен з плоским дном безнадійно застрягне, зодіак зможе достить впевнено пройти, — зазначають полярники.

За безпеку на судні відповідає драйвер — «капітан» човна, адже на зодіаку досить небезпечно — через різку зміну курсу з борта можна легко випасти.

Сказати щиро, у нас є хороші драйвери, а ось з хорошими човнами проблема — всі старі і явно наближаються кінця терміну своєї експлуатації, але є надія що найближчими роками човниковий парк поповниться, — додали полярники.

Нагадаємо, раніше одеський полярник-біолог Андрій Зотов, який зараз перебуває на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», поділився в Facebook декількома знімками південного континенту.