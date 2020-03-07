Лучший зодиак полярников на фоне гор. Фото: Полярники и полярницы

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В Антарктиде украинские полярники рассказали, на каких лодках они плавают для исследования местности. Лодки — это самое эффективное транспортное средство для выездов на расстояние до 20 км.

У полярников не один и даже не два вида лодок, а сразу четыре. И каждая такая лодка хороша по-своему. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полярники и полярницы».

Полярники используют лодки Dingo и тендер — с надувными бортами и плоским дном, Zodiac — с надувными бортами и v-образным килем, а также парусное судно швертбот, который из-за неумения ходить под парусом оборудовали веслами и теперь называют драккар, как судна викингов.

Лучшие для наших условий (а это волны, лед, иногда много-много льда, большие расстояния) подходят зодиаки. Название они получили, как и ксерокс, от компании которая их производила и сделала популярными. Благодаря жесткому килю на них можно продавливать тонкий сантиметровый лед или отодвигать льдины побольше. Там, где лодка с плоским дном безнадежно застрянет, зодиак сможет достаточно уверенно пройти, — отмечают полярники.

За безопасность на судне отвечает драйвер — «капитан» лодки, так как на зодиаке достаточно опасно — из-за резкой смены курса с борта можно легко выпасть.

Сказать искренне, у нас есть хорошие драйверы, а вот с хорошими лодками проблема — все старые и явно подходят к концу срока своей эксплуатации, но есть надежда что в ближайшие годы лодочный парк пополнится, — добавили полярники.

Напомним, ранее одесский полярник-биолог Андрей Зотов, который сейчас находится на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», поделился в Facebook несколькими снимками южного континента.