Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134825-koronavirus-uje-v-100-stranah-covid-19-obnarujili-na-esche-odnom-laynere.html

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 3 тыс. 491 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 959 человек. Общее количество зараженных — более 102 тыс. в 100 странах мира.

В то же время более 57 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще 197 смертельных случаев — в Италии, 124 — в Иране, 44 — в Южной Корее, девять — во Франции, шесть — в Японии, пять — в Испании, четыре — в Ираке, два — в Британии и Австралии, по одному — в Нидерландах, Таиланде, Швейцарии и на Филиппинах.

За пределами Китая зафиксировано более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше из них — в Южной Корее. Количество заболевших коронавирусом в стране возросло до 6 тыс. 767 человек.

Помимо Китая и Южной Кореи, больше всего зараженных — в Иране (4 тыс. 747), Италии (4 тыс. 636), Германии (670), Франции (653), Японии (420), Испании (401), США (338).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19. Один из них путешествовал в автобусе с больным коронавирусом. Двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19, вернулись из Италии. Четвертый человек заразился на коронавирусом в Великобритании.

Также коронавирус обнаружили еще на одном пассажирском лайнере. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.