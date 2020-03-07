Шмыгаль озвучил новую версию о поставках воды в Крым

https://racurs.ua/n134824-nikak-ne-opredelitsya-shmygal-ozvuchil-novuu-versiu-o-postavkah-vody-v-krym.html

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Денис Шмыгаль, новоизбранный премьер-министр Украины, который уже успел попасть в скандал из-за своих заявлений о поставках воды в Крым, озвучил новую версию решения этой проблемы.

По его словам, поставка воды будет возобновлена после возвращения Крыма Украине. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова».

Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину, — сказал премьер-министр.

При этом он не отказался от своих предыдущих слов. Шмыгаль добавил, что Украина не собирается поставлять воду для промышленных и военных нужд — речь идет лишь о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где ресурса не хватает. Такие меры будут предприняты в случае гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «мы не можем не давать воду украинцам». Позже в своем Фейсбуке он уточнил, что Кабмин хотел бы подавать воду гражданам Украины, но «не может и не имеет технической возможности делать это до деоккупации полуострова».

Позже в парламенте он сказал, что «в случае необходимости или гуманитарной угрозы» могут начаться поставки воды в оккупированный Крым для хозяйственных нужд и питья украинцев, проживающих на временно оккупированном полуострове.