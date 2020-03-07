Шмигаль заявив про часткове погашення боргів перед шахтарями. Фото: Кабмін

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Зарплати шахтарям частково погасили. Кабінет міністрів України виділив 653 млн грн за виплату заборгованостей по заробітній платі шахтарям.

Ця сума становить близько половини загальної суми заборгованості. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова».

Зокрема, частина суми надійшла на рахунки Першомайського шахтоуправління. В ефірі програми шахтарі підтвердили, що їм виплатили зарплату за січень і частину лютого, проте ще не закриті до кінця зарплати за попередні місяці роботи.

Уряд продовжує працювати для повної ліквідації заборгованості по зарплатах працівникам державних шахт. Сума боргу становила понад 1 млрд грн.

Прем'єр також заявив, що вже декілька тижнів уряд спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої ​​трансформації вугільних регіонів. За його словами, це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть природне закриття шахти передбачатиме планування майбутнього цієї території.

Шмигаль також зазначив, що держава не буде закривати шахти доти, поки не знайде альтернативну роботу для співробітників вугільних підприємств.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський, президент України, заявив, що він незадоволений ситуацією з постійними боргами зарплат шахтарям і справами у вугільній галузі.