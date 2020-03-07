Макс відправив корабель Dragon на МКС. Фото: Wikimedia

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Ракурс

Компанія SpaceX (Спейс Ікс) відправила на Міжнародну космічну станцію ракету-носій Falcon 9. Запуск ракети відбувся 7 березня в 6.50 ранку за київським часом.

Ракета відправила в останній політ по комерційній програмі постачання (CRS) Міжнародної космічної станції корабель Dragon. Далі, до 2024 року, SpaceX буде доставляти вантажі на МКС за програмою CRS 2 — за допомогою пілотованої версії Dragon. Пізніше ракета вивела корабель на орбіту, де Dragon відокремився від ракети-носія і почав самостійний політ. Про це повідомляє NASA.

Старт відбувся з пускового столу № 40 космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, США. У цей час там була дванадцята ночі.

Dragon 9 березня має зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Він доставить вантаж для екіпажу станції, зокрема, наукове спорядження, яке планується встановити зовні МКС під час виходу у відкритий космос цієї весни.

Космічний корабель приєднається до трьох інших, які зараз перебувають на МКС. Drаgоn пробуде на станції близько місяця, після чого відправиться на Землю з результатами експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті.

Як повідомлялося, SpaceX доставлятиме на орбіту космічних туристів на своєму новому кораблі Crew Dragon. Вже є підписана угода з компанією космічного туризму Space Adventures. Документ передбачає, що до чотирьох туристів зможуть здійснювати польоти на орбіту тривалістю до п’яти діб. Перший політ може відбутися на початку 2021 року.