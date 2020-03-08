В Киеве проходит женский марш. Фото: Новое время

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В Киеве 8 марта начался традиционный женский марш. Участники шествия собрались на Михайловской площади.

Активисты требуют ратифицировать конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Участники марша держат в руках плакаты с надписями: «Дискриминация стоит дорого», «Разные, но равные», «Женщинам — равное представительство во власти» и тому подобное. Трансляцию мероприятия проводят украинские СМИ.

Мы выходим на марш, чтобы заставить государство услышать о наших проблемах, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив должную реакцию правоохранительных органов и защиту жертв, — говорится в сообщении организаторов марша в Facebook.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что для охраны правопорядка в центре Киева, где проходят акции, задействованы достаточно количество силовиков.

Напомним, в Кыргызстане неизвестные разогнали участниц женского марша, который проводился в Бишкеке. Злоумышленники избили женщин и детей, а полиция еще и после этого задержала два десятка участниц марша.