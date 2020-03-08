Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n134859-zelenskiy-poobeschal-rossii-jestkiy-otvet-v-sluchae-eskalacii-na-donbasse.html

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Владимир Зеленский, президент Украины предупредил Россию и поддерживаемых ею ЛНР и ДНР о недопустимости эскалации конфликта на Донбассе.

Глава государства планирует завершить войну на Донбассе с помощью переговоров, без проведения военных действий. Зеленский не видит смысла в освобождении территорий вооруженным путем, поскольку погибнет большое количество людей. При этом президент уверяет, что в случае агрессии Россия получит жесткий ответ. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликовали на сайте канцелярии президента.

Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, каким образом атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из сильнейших армий в Европе. И это, кстати, все удостоверяют: европейские, американские военные эксперты. Тому… Но нужно попробовать без войны, — сообщил глава государства.

По мнению Зеленского, оккупированные территории возможно вернуть путем диалога. При этом он признался, что с главой РФ Владимиром Путиным очень сложно договариваться. Президент подчеркнул, что несмотря на сложные переговоры, Украина смогла вернуть домой уже 11 человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется договориться с Зеленским о мире между Украиной и Россией. Он отметил, что за последнее время в России и Украине удалось найти компромисс в некоторых вопросах.