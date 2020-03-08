Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134860-pogoda-v-ukraine-na-9-marta-v-bolshinstve-oblastey-proydut-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 марта ожидается дождливая в большинстве областей. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.

Сухо будет в восточных и южных областях. Жителей этих областей будет радовать теплая погода — синоптики обещают до 18° выше нуля днем, ночью воздух прогреется до 5−8° тепла. Ночью на Западе и Севере столбики термометров покажут от 1° до 6° тепла. Днем из-за осадков температура воздуха составит от 6° до 11° тепла. Ветер прогнозируют восточный и северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве в ближайшие сутки ожидаются с осадками — столицу будет заливать дождем и днем, и ночью. Ночью температура воздуха составит 4−6° тепла, а днем будет значительно теплее — обещают 9−11° выше нуля. В Днепре завтра ночью и днем синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура ночью 5−7° тепла, днем будет достаточно тепло — до 18° тепла.

В Харькове в понедельник синоптики спрогнозировали переменную облачность. Воздух днем прогреется до 17° тепла. Ночью прогнозируют 6−8° тепла. В Одессе в первый рабочий день недели Гидрометцентр обещает солнце и тепло. Днем воздух прогреется до 14° выше нуля.

Синоптики обещают, что завтра во Львове и в Карпатах пройдут дожди в течение суток. Ночью будет еще прохладно — 1−3° тепла, днем более теплее — от 7° до 9° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, в марте синоптики обещали украинцам относительно теплую погоду. Сообщалось, что средняя месячная температура составит 1−7° тепла. Количество осадков в этом месяце ожидается в пределах средних многолетних значений — 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.