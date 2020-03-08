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Ракурс
Андрей Ларьков, фото: ИСКККРА

Подозрение на коронавирус: российского лыжника сняли с этапа Кубка мира в Норвегии

8 мар 2020, 15:32
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Российского спортсмена Андрея Ларькова сняли с этапа соревнований Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Осло. Сегодня утром он проснулся с повышенной температурой.

Ларьков прибудет в Москву, где, кроме сдачи анализов на возможное инфицирование новым коронавирусом SARS-Cov-2, также, скорее всего, попадет на карантин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.

В России уже выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом, трое инфицированных вылечились.

Всего в мире количество случаев инфицирования превысило 107 тыс., в основном — в материковом Китае. Коронавирус уже стал причиной смерти не менее 3 тыс. 651 человека.

Напомним, первые случаи инфицирования коронавирусом уже зарегистрированы в Болгарии и Молдове.


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