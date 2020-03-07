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Минздрав запустил Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусе. Фото: РИА
Включите оповещения: Минздрав запустил Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусеhttps://racurs.ua/n134835-vkluchite-opovescheniya-minzdrav-zapustil-telegram-bot-dlya-otvetov-na-voprosy-o-koronaviruse.htmlРакурс
Китайский коронавирус стремительно распространяется по всему миру, поэтому Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-бот, который ответит на самые популярные вопросы о COVID-19.
Бот называется COVID19_Ukraine. Он доступен по ссылке. О запуске Telegram-бота сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что это единственный бот, верифицированный Министерством здравоохранения. Там можно узнать новости о коронавирусе, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.
Бот ответит на следующие вопросы:
- Что такое коронавирус?
- Зарегистрированные случаи инфицирования в Украине
- Насколько вирус опасен?
- Какие симптомы у COVID-19?
- Как передается?
- Как избежать заражения?
- Длительность инкубационного периода
- Готова ли Украина к вирусу?
- В Украине есть тест-система?
- Как сделать тест?
- Есть ли лекарства?
- Нужна ли маска?
- Действия после возвращения из-за границы.
Также в боте можно задать собственный вопрос или поделиться проблемой.
Кроме того, работает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», где можно узнать информацию о ситуации с COVID-19 в Украине.
Напомним, в Украине 20 украинцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, которые отправили в лабораторию. Там проверили уже 16 образцов. Все они показали отрицательный результат, инфицирование коронавирусом не подтвердилось.
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