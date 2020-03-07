Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минздрав запустил Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусе. Фото: РИА

Включите оповещения: Минздрав запустил Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусе

7 мар 2020, 14:50
999

Китайский коронавирус стремительно распространяется по всему миру, поэтому Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-бот, который ответит на самые популярные вопросы о COVID-19.

Бот называется COVID19_Ukraine. Он доступен по ссылке. О запуске Telegram-бота сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что это единственный бот, верифицированный Министерством здравоохранения. Там можно узнать новости о коронавирусе, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.

Бот ответит на следующие вопросы:

  • Что такое коронавирус?
  • Зарегистрированные случаи инфицирования в Украине
  • Насколько вирус опасен?
  • Какие симптомы у COVID-19?
  • Как передается?
  • Как избежать заражения?
  • Длительность инкубационного периода
  • Готова ли Украина к вирусу?
  • В Украине есть тест-система?
  • Как сделать тест?
  • Есть ли лекарства?
  • Нужна ли маска?
  • Действия после возвращения из-за границы.

Также в боте можно задать собственный вопрос или поделиться проблемой.

Кроме того, работает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», где можно узнать информацию о ситуации с COVID-19 в Украине.

Напомним, в Украине 20 украинцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, которые отправили в лабораторию. Там проверили уже 16 образцов. Все они показали отрицательный результат, инфицирование коронавирусом не подтвердилось.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше