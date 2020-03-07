Минздрав запустил Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусе. Фото: РИА

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Китайский коронавирус стремительно распространяется по всему миру, поэтому Министерство здравоохранения Украины запустило специальный Telegram-бот, который ответит на самые популярные вопросы о COVID-19.

Бот называется COVID19_Ukraine. Он доступен по ссылке. О запуске Telegram-бота сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что это единственный бот, верифицированный Министерством здравоохранения. Там можно узнать новости о коронавирусе, текущие данные, рекомендации и оценку специалистов.

Бот ответит на следующие вопросы:

Что такое коронавирус?

Зарегистрированные случаи инфицирования в Украине

Насколько вирус опасен?

Какие симптомы у COVID-19?

Как передается?

Как избежать заражения?

Длительность инкубационного периода

Готова ли Украина к вирусу?

В Украине есть тест-система?

Как сделать тест?

Есть ли лекарства?

Нужна ли маска?

Действия после возвращения из-за границы.

Также в боте можно задать собственный вопрос или поделиться проблемой.

Кроме того, работает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», где можно узнать информацию о ситуации с COVID-19 в Украине.

Напомним, в Украине 20 украинцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, которые отправили в лабораторию. Там проверили уже 16 образцов. Все они показали отрицательный результат, инфицирование коронавирусом не подтвердилось.