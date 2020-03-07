Зеленский заявил, что олигархи не влияют на новый Кабмин. Фото: Bloomberg

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что украинские олигархи не влияют на новый Кабинет министров. При этом он признал, что олигархам принадлежит 70−80% активов в Украине, и почти каждый менеджер в стране работал с ними или на них.

Он отметил, что олигархи нанимают лучших профессионалов и это нужно понимать. Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

По его мнению, правительство Украины должно быть эффективным и показывать результат. Именно поэтому было принято решение об отставке Гончарука и назначении нового Кабинета министров. Он считает, что когда происходят «такие глубокие изменения в стране», проиграть невозможно.

Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения, — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что изменение состава Кабмина не означает изменение курса страны. Украина намерена и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом, внедрять земельную реформу, разрабатывать законопроект о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их.

Напомним, ранее Зеленский сравнил свое президентство с сериалом «Слуга народа». По его словам, реальная жизнь намного тяжелее, чем телешоу, потому что каждый день появляются проблемы, «как прыщи у 18-летнего подростка».