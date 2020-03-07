Китайский коронавирус: в Исландии объявили чрезвычайное положение, в США ввели «карантин» для долларов из Азии

В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Фото: Damien MEYER/AFP

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Китайским коронавирусом в Исландии заразились два гражданина страны. Из-за этого Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями объявил чрезвычайное положение.

В стране уже насчитывается 43 больных COVID-19, однако все остальные случаи заболевания были зафиксированы у лиц, побывавших в Италии и Австрии, где они катались на лыжах. А новые случаи зафиксированы непосредственно в стране. Об этом сообщает DW.

Главный эпидемиолог Исландии Торолфур Гуднасон заявил, что коронавирусом заразились мужчина и женщина в возрасте от 50 до 70 лет. Режим ЧП означает действие более строгих правил, направленных на предотвращение инфекции. Серьезных ограничений в общественной жизни пока не планируется.

Тем временем Федеральная резервная система США начала карантин долларов, которые она репатриирует из Азии, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса, сообщает Reuters. По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), «возможна» передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

Также в США Стэнфордский университет принял решение приостановить занятия из-за угрозы распространения коронавируса. Коронавирус обнаружили у преподавателя медицинского факультета.

Напомним, в Украине 20 украинцев были госпитализированы с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, которые отправили в лабораторию. В лаборатории проверили уже 16 образцов. Все они показали отрицательный результат, инфицирование коронавирусом не подтвердилось.