Китайський коронавірус: в Ісландії оголосили надзвичайний стан, у США ввели «карантин» для доларів з Азії

В Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавірус. Фото: Damien MEYER/AFP

https://racurs.ua/ua/n134833-kytayskyy-koronavirus-v-islandiyi-ogolosyly-nadzvychaynyy-stan-u-ssha-vvely-karantyn-dlya.html

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Китайським коронавірусом в Ісландії заразилися два громадянина країни. Через це Департамент цивільного захисту і управління надзвичайними ситуаціями оголосив надзвичайний стан.

У країні вже налічується 43 хворих COVID-19, проте всі інші випадки захворювання були зафіксовані у осіб, які побували в Італії та Австрії, де вони каталися на лижах. А нові випадки зафіксовані безпосередньо в країні. Про це повідомляє DW.

Головний епідеміолог Ісландії Торолфур Гуднасон заявив, що коронавірусом заразилися чоловік і жінка у віці від 50 до 70 років. Режим НС означає дію більш суворих правил, спрямованих на запобігання інфекції. Серйозних обмежень у суспільному житті поки не планується.

Тим часом Федеральна резервна система США почала карантин доларів, які вона репатріює з Азії, як запобіжний захід проти поширення коронавірусу, повідомляє Reuters. На думку Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC), «можлива» передача вірусу через об'єкти, що мали з ним безпосередній контакт, але контакт людини з людиною є основним засобом поширення хвороби.

Також в США Стенфордський університет прийняв рішення призупинити заняття через загрозу поширення коронавірусу. Коронавірус виявили у викладача медичного факультету.

Нагадаємо, в Україні 20 українців були госпіталізовані з підозрою на COVID-19. У них взяли аналізи, які відправили до лабораторії. Там перевірили вже 16 зразків. Всі вони показали негативний результат, інфікування коронавірусом не підтвердилося.