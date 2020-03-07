Зеленський порівняв президентство з серіалом «Слуга народу». Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134832-zelenskyy-pro-svoie-prezydentstvo-problemy-z-yavlyautsya-yak-pryschi-u-pidlitka.html

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Володимир Зеленський, президент України, порівняв серіал «Слуга народу», де він зіграв главу держави, з реаліями своєї посади. За його словами, все схоже, тільки в реальному житті проблем більше і з’являються вони, як прищі у 18-річного підлітка.

Він зазначив, що реальна робота набагато складніша, ніж один сезон телевізійного шоу. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський сказав, що в реальному житті проблем більше, вони катастрофічні і з’являються, як прищі у 18-річного підлітка.

Ви не знаєте, де вони з’являться і коли, — додав президент.

Однією з останніх глобальних проблем, з якими він зіткнувся, Зеленський назвав коронавірус і протести у Нових Санжарах через розміщення там евакуйованих з Китаю громадян.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він «наче дресирований пес» — якщо йому ставлять завдання, він його робить. Про це він сказав на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України після того, як одна з присутніх назвала прізвища аферистів. Зеленський спочатку заявив, що це не його компетенція, а потім сказав, що передасть інформацію правоохоронним органам.