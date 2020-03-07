Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський порівняв президентство з серіалом «Слуга народу». Фото: Офіс президента
Зеленський про своє президентство: Проблеми з’являються, як прищі у підліткаhttps://racurs.ua/ua/n134832-zelenskyy-pro-svoie-prezydentstvo-problemy-z-yavlyautsya-yak-pryschi-u-pidlitka.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, порівняв серіал «Слуга народу», де він зіграв главу держави, з реаліями своєї посади. За його словами, все схоже, тільки в реальному житті проблем більше і з’являються вони, як прищі у 18-річного підлітка.
Він зазначив, що реальна робота набагато складніша, ніж один сезон телевізійного шоу. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.
Зеленський сказав, що в реальному житті проблем більше, вони катастрофічні і з’являються, як прищі у 18-річного підлітка.
Ви не знаєте, де вони з’являться і коли, — додав президент.
Однією з останніх глобальних проблем, з якими він зіткнувся, Зеленський назвав коронавірус і протести у Нових Санжарах через розміщення там евакуйованих з Китаю громадян.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він «наче дресирований пес» — якщо йому ставлять завдання, він його робить. Про це він сказав на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України після того, як одна з присутніх назвала прізвища аферистів. Зеленський спочатку заявив, що це не його компетенція, а потім сказав, що передасть інформацію правоохоронним органам.
Загрузка...