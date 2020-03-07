Зеленский сравнил президентство с сериалом «Слуга народа». Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сравнил сериал «Слуга народа», где он сыграл главу государства, с реалиями своей должности. По его словам, все похоже, только в реальности проблем больше и появляются они, как прыщи у 18-летнего подростка.

Он отметил, что реальная работа намного сложнее, чем один сезон телевизионного шоу. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский сказал, что в реальности проблем больше, они катастрофические и появляются, как прыщи у 18-летнего подростка.

Вы не знаете, где они появятся и когда, — добавил президент.

Одной из последних глобальных проблем, с которыми он столкнулся, Зеленский назвал коронавирус и протесты в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая граждан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, «как дрессированный пес» — если ему ставят задачу, он ее делает. Об этом он сказал на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины после того, как одна из присутствующих назвала фамилии аферистов. Зеленский сначала заявил, что это не его компетенция, а потом сказал, что передаст информацию правоохранительным органам.