Зеленський заявив, що олігархи не впливають на новий Кабмін. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n134834-zelenskyy-oligarhy-ne-vplyvaut-na-novyy-kabmin.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що українські олігархи не впливають на новий Кабінет міністрів. Водночас він визнав, що олігархам належить 70−80% активів в Україні, і майже кожен менеджер в країні працював з ними або на них.

Він зазначив, що олігархи наймають кращих професіоналів і це потрібно розуміти. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

На його думку, уряд України має бути ефективним і показувати результат. Саме тому було прийнято рішення про відставку Гончарука та призначення нового Кабінету міністрів. Він вважає, що коли відбуваються «такі глибокі зміни в країні», програти неможливо.

Справа не у ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть прогнати з влади, а в тому, що в України, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни, — зазначив він.

Президент України підкреслив, що зміна складу Кабміну не означає зміну курсу країни. Україна має намір і далі співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, впроваджувати земельну реформу, розробляти законопроект про банки, який не дозволить колишнім власникам повертати їх.

Нагадаємо, раніше Зеленський порівняв своє президентство з серіалом «Слуга народу». За його словами, реальне життя набагато важче, ніж телешоу, тому що кожен день з’являються проблеми, «як прищі у 18-річного підлітка».