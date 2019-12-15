На Львівщині діти отруїлись чадним газом, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n130873-na-lvivschyni-dity-otruyilys-chadnym-gazom.html

Ракурс

Двох дітей та одного дорослого госпіталізували на Львівщині.

Ймовірно, вони отруїлись чадним газом. Про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Чиновники зазначили, що громадяни знаходились у квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Двоє з них — діти 2017 та 2015 року народження. Потерпілих у задовільному стані було госпіталізовано в Золочівську лікарню.

Отруїлись, ймовірно, чадним газом, — заявили львівські чиновники.

Медики надають необхідну допомогу пацієнтам. Обставини події встановлюються.

Раніше на території Волноваського району Донецької області природним газом отруїлись троє дітей. Інцидент стався в одному з приватних житлових будинків, який розташований у селищі Калинівка.